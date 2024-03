Criança pede, e caminhoneiro se dá mal em manobra que virou moda perigosa

"Trata-se de infração gravíssima prevista no Artigo 174 do CTB [Código de Trânsito Brasileiro], que pune o condutor que exibir ou demonstrar manobra sem permissão da autoridade de trânsito com multa multiplicada por 10 vezes, totalizando R$ 2.934,70, mais suspensão do direito de dirigir e remoção do veículo", afirma o especialista.

No campo criminal, caso a conduta atinja terceiros, prossegue Vieira, o motorista poderá responder pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no Artigo 302 do CTB, com pena de 2 a 4 anos de detenção, ou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos.

Na esfera civil, acrescenta o especialista, a "quebra de asa" pode causar grande dano patrimonial ao proprietário do caminhão que, além do próprio prejuízo, arcará com os danos materiais e morais causados eventualmente a terceiros.

Acidentes e fatalidades nas estradas só aumentam

Rodolfo Rizzotto, fundador da entidade de vítimas Trânsito Amigo e do SOS Estradas, afirma que os veículos pesados estão envolvidos em quase 50% das mortes nas rodovias brasileiras.

Segundo o ele, muitos dos condutores desse tipo de veículo usam drogas para se manter acordados. Rizzotto cita levantamento da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), segundo o qual quase 1,5 milhão de motoristas das categorias C, D e E (que representa 10% do total) ainda estavam com o exame pendente no começo de 2024.