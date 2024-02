Como ir de Los Angeles a Las Vegas de carro - e as surpresas do caminho

I15

A Interstate 15 (I15) é a melhor maneira de se locomover de carro entre Los Angeles e Las Vegas, sem parar. As "interstates" são rodovias interestaduais de pista dupla e trânsito rápido. Por todas as que já viajei - e percorri de carro mais de 15 estados nos EUA -, não encontrei pedágios pelo caminho - exceto nas imediações em Dallas, onde quem optar por rodar pelas expressas paga tarifa.

Parque em San Bernardino é um dos pontos altos Imagem: Rafaela Borges/UOL

A paisagem é muito bonita, com trechos de montanhas e partes nas imediações do Deserto de Mojave. O ponto alto é a parte da I15 que passa pela Floresta Nacional de San Bernardino, a cerca de 100 km de Los Angeles. No entorno da rodovia estão a vegetação e as montanhas do parque.

A maior parte do caminho é percorrida na Califórnia. Mas dá para saber exatamente quando entramos em Nevada, o Estado de Las Vegas, principalmente se já for noite. Na cidade de Primm, dos dois lados da I15 há um complexo com cassinos e parque de diversões - que traz, entre outras atrações, um resort chamado Buffalo Bill's.