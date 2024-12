Por que muitos são proibidos de dirigir e usam motorista na China

Na China, a decisão de depender de motoristas particulares é mais do que uma questão de conveniência. Para muitos, especialmente expatriados e funcionários de grandes empresas, essa prática é quase uma necessidade, moldada por fatores legais, culturais e práticos que tornam a condução pessoal arriscada ou até inviável.

Quando uma empresa contrata um funcionário estrangeiro para atuar em território chinês, é muito comum que o contrato proíba o profissional de pegar o volante. E um dos principais motivos para a proibição de muitos dirigirem na China é o rigor da legislação.

De acordo com a Lei de Segurança no Trânsito da República Popular da China, o motorista é geralmente considerado responsável em acidentes envolvendo veículos motorizados, especialmente quando há pedestres ou veículos não motorizados envolvidos. A responsabilidade do condutor é reduzida apenas se a 'vítima' violar as leis de trânsito.