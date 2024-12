Falsos taxistas: como golpistas obtêm descontos na compras de carros

Para evitar punições severas, algumas pessoas estão pagando os impostos devidos retroativamente, mas isso não isenta os crimes cometidos. Além de sonegação fiscal, o esquema pode envolver corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

Em contato com a reportagem, o Ministério Público do Maranhão afirmou que está aprofundando as investigações sobre o esquema de fraudes envolvendo alvarás de táxi, com indícios de corrupção e sonegação fiscal.

Além de recuperar os impostos sonegados, o MP-MA busca responsabilizar criminalmente os envolvidos. As investigações também miram a emissão de alvarás sem critérios ou mediante favorecimento ilícito.