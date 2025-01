RAM quer picape média para incomodar rivais e que pode vir ao Brasil

No Brasil, a rede de concessionárias dá como certa a chegada da RAM de porte médio para o final de 2026 ou começo do ano seguinte, para concorrer com Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton e Volkswagen Amarok.

Kuniskis não escondeu seu desejo de lançar uma picape de médio porte, enfatizando que isso é fundamental para a RAM se manter competitiva. "Não temos uma de tamanho médio. Meio falso me chamar de marca de caminhonetes, não é?", disse o executivo, que não fez menção direta à Rampage feita em Goiana (PE), no Polo Automotivo da Stellantis no Brasil.

Apesar dos rumores que circulam há algum tempo sobre a entrada da RAM no segmento de médio porte nos EUA, até o momento a marca ainda não anunciou oficialmente sua participação. O foco de Kuniskis é lançar um modelo que possa competir diretamente com o Toyota Tacoma, o Ford Ranger e o Chevrolet Colorado, que juntas somam vendas anuais de mais de 500.000 unidades. Isso nos EUA.

A Toyota, por exemplo, vende mais de 200 mil unidades do Tacoma anualmente, enquanto Ford e GM alcançam volumes semelhantes com os modelos Maverick, Ranger, Colorado e Canyon.

A expectativa é que, em breve, a RAM faça o anúncio oficial de seu novo veículo de médio porte. A produção pode ocorrer na fábrica de Belvidere, em Illinois, onde anteriormente era produzido o Jeep Cherokee.

No mercado internacional, a marca já oferece picapes menores em outras regiões, como a América do Sul, onde o modelo Rampage é comercializado. Segundo informações da mídia estrangeira, esta picape, baseada na plataforma do Jeep Compass, poderia ser uma alternativa viável para o mercado norte-americano e certamente global.