Carros elétricos: bateria que dura mais e não pega fogo já é realidade

A novidade vem de longe, do celeiro tecnológico da Coreia do Sul. Uma inovação em baterias de metal de lítio está chamando atenção dos pesquisadores do Instituto de Ciência e Tecnologia de Daegu Gyeongbuk (DGIST). Eles desenvolveram uma nova bateria que mantém 87,9% de seu desempenho mesmo após 1.000 ciclos de carga e descarga.

Isso representa uma melhoria substancial em relação às baterias tradicionais, que geralmente perdem um percentual de saúde maior de sua capacidade após o mesmo número de ciclos.

Esse dado revela um avanço significativo, especialmente no contexto dos veículos elétricos (EVs), onde a durabilidade da bateria é um fator crucial.