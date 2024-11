Mini cabrio: como é o conversível de 204 cv que chega ao Brasil em 2025

O carro rebola, permite quatro pessoas na apertada cabine para quem vai no banco de trás. No interior, preserva o design clássico e minimalista criativo da marca. Rico em reciclagem dos materiais, inovador no painel e forro de portas, também exibe o melhor visor dessa nova geração de telas sem recortes.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

A central circular OLED faz você relaxar ou se divertir a bordo e em alta resolução. O assistente de voz é ativado pelo código "Ei, Mini". Na tela use os botões analógicos e saudosistas para abordar os modos de condução que vão do econômico ao esportivo, assim como todos os comandos de entretenimento.

A bancada de ajuste elétrico tem acabamento de alta qualidade com couro artificial Vescin. Os tecidos para superfícies, forro do terro e panos de portas mais piso são feitos de materiais reciclados. A Mini expõe isso com relevância. E sabe que quando você baixar a capota no botão que está no centro superior do teto o carro vira outro.

O dois em um da Mini é divertido, elegante e exclusivo. Na assinatura S agrada, mas imagine na JCW que vem por aí no segundo semestre de 2025.

