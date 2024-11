Como os carros elétricos podem impulsionar a transição energética na COP29

A Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP 29, no Azerbaijão, é uma oportunidade para a discussão sobre como os veículos elétricos podem contribuir para a transição energética. O evento vai até o próximo dia 22.

Eles são mais eficientes do que os veículos movidos por combustíveis fósseis, como os carros a gasolina e diesel. Os movidos a bateria não emitem CO2 durante a operação. Na prática, isso pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa no setor de transporte, que é um dos maiores responsáveis pelo aquecimento global.

As emissões do setor de transportes são as principais causas para as mudanças climáticas. Segundo relatório do The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), cerca de 14% das emissões anuais (incluindo gases não-CO2) e de um quarto das emissões de CO2 são provenientes da queima de combustíveis fósseis. Em todos os setores da indústria nacional há movimentos no caminho da eletrificação.