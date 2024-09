Renault anuncia investimento de R$ 2 bi e nova picape feita na Argentina

O investimento de um novo modelo na Argentina ocorre no âmbito do "International Game Plan", que prevê a fabricação de oito novos modelos em mercados internacionais fora da Europa com um investimento global de 3.000 milhões de euros.

No segmento das picapes, no Brasil, a Renault conta apenas com a Oroch. Entre janeiro e agosto deste ano, o modelo emplacou pouco mais de 8 mil unidades. A montadora não entrou em detalhes técnicos a respeito da nova picape montada na Argentina.

