Governo voltará a analisar, e carros elétricos podem subir logo de preço

A medida de tributação teve início em 1° de janeiro de 2024 para todos os eletrificados importados (híbridos e elétricos). De forma gradual, no caso dos carros híbridos, a alíquota do imposto começou com 15% em janeiro de 2024; 25% em julho de 2024; 30% em julho de 2025; e alcança os 35% apenas em julho de 2026.

Para híbridos plug-in, iniciou em 12% em janeiro de 2024, 20% em julho de 2024, 28% em julho de 2025 e 35% em julho de 2026. Para os elétricos, a sequência é 10% (janeiro de 2024), 18% (julho de 2024), 25% (julho de 2025) e 35% (julho de 2026).

Vale lembrar que no fim de junho, houve uma reunião da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), seus dirigentes e uma comitiva de oito ex-presidentes com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. Na época, a pauta pedia a antecipação total dos 35% da alíquota de importação. O tributo por completo (35%), no entanto, está previsto para entrar em vigor em 2026.

Procuramos a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), mas a entidade disse que está em contato com o ministro e preferiu não se manifestar até que haja alguma decisão do governo federal. Ou seja, nem ABVE sabe ao certo. Ligamos também para a Anfavea, que disse estar em constante diálogo com Alckmin, mas que até agora o tema "não avançou em nada".

Evento em Pernambuco

Alckmin esteve na planta da Stellantis, em Goiana, para uma solenidade que marca o início do abastecimento com etanol dos carros com motorização flex produzidos pelo Grupo.