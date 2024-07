Seres paralisa vendas no Brasil e deve trazer SUV elétrico da Huawei

Inicialmente, a Seres planejou vender carros pela internet, na época da pandemia, com poucas lojas, mas parece que a estratégia não surtiu o efeito esperado. A marca então resolveu voltar ao método tradicional. Hoje, a empresa está em ritmo de adaptação com a reestruturação da marca.

O Seres Group comprou as patentes da Huawei, assim como o nome Aito, e promete falar disso a partir de outubro. Vale lembrar que no fim do ano passado primeiro carro da empresa de tecnologia chinesa, o SUV elétrico batizado de Aito M7, foi lançado e gerou grande repercusão.

"Já temos uma lista entre nós com opções para abertura de concessionárias", disse a fonte. Cerca de 15 grupos já teriam anunciado à Seres o interesse pela marca.

Uma novidade prevista para o Brasil após a fase de reestruturação, que deve acontecer até o fim do terceiro trimestre deste ano, é o Seres E5. As primeiras unidades já chegaram ao país e um outro lote com mais 24 unidades vai embarcar até o fim do mês. Há também algumas unidades do Seres M7 que estão em trânsito para o Brasil, que são pedidos de clientes.

Após a definição dos planos internos da Seres no Brasil, a chinesa afirmou que irá se pronunciar sobre os planos aos consumidores e também mencionou sobre possibilidade em ter fábrica no Brasil, porém ainda nada confirmado de forma oficial.

