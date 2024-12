Toxicológico obrigatório para todos? Veja o que pode mudar para motoristas

Em caso de reincidência no período de até 12 meses, multa deverá ser multiplicada por 10 (chegando a quase 3 mil reais) e ainda haverá a suspensão do direito de dirigir.

Já o artigo 165-C aborda a infração destinada ao condutor que for flagrado dirigindo mesmo depois de obter resultado positivo no toxicológico. A infração, de natureza gravíssima, também terá a multa multiplicada 5 vezes.

A terceira infração sobre o exame é descrita no artigo 165-D. Ela é destinada ao motorista que deixa de realizar o exame toxicológico periódico - que deve ser realizado a cada 2 anos e 6 meses pelos condutores com idade inferior a 70 anos - após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. A infração também é de natureza gravíssima com multa multiplicada 5 vezes (R$ 1.467,35).

Nesse caso, o artigo especifica que a competência para aplicação da penalidade será do órgão ou entidade executivos de trânsito de registro da CNH do infrator.

É importante destacar que a Resolução ainda menciona que a mudança das categorias C, D ou E para as categorias B e AB ou a solicitação de cancelamento da CNH, até o trigésimo dia após o vencimento do prazo para realização do exame, afasta a aplicação da penalidade prevista no artigo 165-D do CTB.

O cancelamento da CNH junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito responsável pelo registro não exige a apresentação de motivação.