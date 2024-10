Multas imperdoáveis: veja infrações que suspendem direto a sua CNH

Algumas delas são:

- Dirigir sob a influência de álcool ou outra substância de efeito psicoativo;

- Quando solicitado pelas autoridades, recusar a realizar o teste do bafômetro;

- Usar o veículo para ameaçar os pedestres ou outros veículos que trafegam nas vias;

- Realizar ou participar de corridas não autorizadas entre veículos. Essas corridas são frequentemente chamadas de "rachas";

- Promover e/ou participar de eventos não autorizados de exibição de manobras;

- Realizar manobras perigosas com o veículo;

- Deixar de prestar socorro à vítima quando envolvido em um acidente de trânsito e quando estiver em condições de fazê-lo;

- Forçar passagem entre veículos nas vias públicas;

- Transpor bloqueio viário policial sem autorização;

- Transitar em excesso de velocidade, excedendo, em mais de 50%, a máxima permitida na via ou trecho.

Quando o condutor comete esse tipo de infração que suspende o seu direito de dirigir, ele deverá permanecer um tempo sem poder pegar ao volante. Esse tempo varia de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 meses (ou seja: voltar a cometer a mesma infração), de 8 a 18 meses.

Mas não basta esperar que o período de vigência da penalidade seja concluído para que seja possível voltar a dirigir normalmente. Se o motorista não optar pelo recurso, ao ter a CNH suspensa, ele deverá realizar a entrega do documento no órgão que aplicou a penalidade, pois a suspensão da CNH implica na retenção do documento de habilitação. Também será preciso que ele realize o curso de reciclagem para provar que está apto a recuperar o seu documento.

Como é possível notar, algumas infrações gravíssimas podem ser ainda mais prejudicais do que se pode imaginar, já que sofrer a suspensão é, sem dúvidas, pior do que pagar um alto valor em multa.

Gravíssimas estão entre as mais caras do CTB

Além de causarem a suspensão da CNH, também há infrações gravíssimas que contam com o fator multiplicador. O fator multiplicador, como o próprio nome sugere, é a multiplicação do valor da multa por determinado número. Ele recai somente sobre algumas infrações de natureza gravíssima descritas no Código de Trânsito. Trata-se das infrações que mais riscos de acidente oferecem no trânsito.