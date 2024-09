Como é o curso que maus motoristas são obrigados a fazer para recuperar CNH

Se o condutor se envolver em grave acidente, para o qual ele haja contribuído, o curso de reciclagem também poderá ser solicitado pela autoridade de trânsito. Afinal, acidentes, muitas vezes, podem ser evitados de diversas formas, principalmente atreladas aos conceitos básicos da direção defensiva - tema abordado na reciclagem.

Vale destacar que, nesses casos de envolvimento com acidente, é necessário haver risco concreto à segurança do trânsito, o que vai depender do contexto da infração. A título de exemplo, avançar o sinal vermelho é uma conduta de risco, mas, dependendo das circunstâncias (local, horário, fluxo de veículos, etc.), embora seja legalmente reprovável e caracterize infração de trânsito, se não verificar risco concreto à segurança do trânsito, a reciclagem não deverá ser aplicada.

Quando condenado judicialmente, o que geralmente acontece pelo cometimento de algum crime de trânsito, o motorista também poderá ser encaminhado à reciclagem. Esses crimes podem envolver homicídio culposo na direção, lesão corporal, omissão de socorro, embriaguez ao volante etc.

Ainda, o motorista também poderá ser encaminhado à reciclagem a qualquer momento, caso seja constatado que ele está colocando em risco a segurança no trânsito. Nesse caso, seu histórico entra em jogo: reincidência em infrações graves no período de 12 meses, pontuação na carteira, excesso de velocidade, danos causados ao veículo. Geralmente, a necessidade de reciclagem, nesses casos, é mais comum a motoristas profissionais (com a chamada reciclagem preventiva).

Reciclagem preventiva para motoristas profissionais

No caso dos motoristas profissionais, que contam com a inscrição EAR (Exerce Atividade Remunerada) na CNH, existe a possibilidade de realizar o curso de reciclagem preventiva. Dessa forma, quando atingir a marca dos 30 pontos na habilitação (de um limite de 40), o motorista já poderá realizar o curso a fim de zerar sua pontuação.