CNH como identidade? Saiba quando seu documento pode ser recolhido

- a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos;

- a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos;

- a cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos.

Quando a habilitação vence, o motorista ainda tem 30 dias para poder trafegar sem o risco de ser multado. Na prática, esse período deve servir para que o condutor possa dar início ao processo de renovação (que, claro, pode ser realizado antes).

Porém, se ele for flagrado dirigindo após esses 30 dias com o documento vencido, aí sim ele poderá ser multado. A infração, de natureza gravíssima, gera multa no valor de R$ 293,47 e a soma de 7 pontos na CNH.

Exames médicos e, em alguns casos, toxicológico são exigidos

O processo de renovação da CNH é bastante simples. Lembrando que o ideal é que ele seja realizado antes do vencimento do documento, para que não haja risco de o condutor ficar sem a CNH em um momento de necessidade. Os documentos necessários para renovação são RG, comprovante de residência e, claro, a carteira de motorista.

O procedimento é realizado em uma unidade do Detran do estado do condutor ou em um CFC (Centro de Formação de Condutores). Apresentando a documentação necessária, o condutor receberá uma guia para o pagamento da taxa referente à renovação do documento.