Peças iguais, preços diferentes: como gastar menos para consertar seu carro

Esse serviço de vistoria é bem simples e os itens verificados são os mesmos em qualquer veículo.

Pode ser que, ao registrar os números de chassi e do motor, estes estejam em locais de difícil acesso visual, sendo necessário remover alguma peça - nessa situação, até faria sentido cobrar mais pelo serviço.

Mas isso não diz respeito à nacionalidade ou à marca do carro.

Antes de levá-lo para a vistoria, certifique-se de onde estão esses números - caso estejam em local de fácil acesso, não aceite cobrança adicional.

