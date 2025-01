SUVs bons e baratos: 5 utilitários para ter na garagem por apenas R$ 80 mil

Caoa Chery 5x T 2020

O último dessa lista de SUV com motor turbo, câmbio automático, multimídia e controles de estabilidade e tração é o Caoa Chery Tiggo 5X, em sua versão mais simples, a T, que tem Tabela Fipe de R$ 81,5 mil.

Equipado com motor 1.5 turbo, flex, com 150 cv de potência e 21,4 kgfm de torque quando abastecido com etanol, utiliza câmbio automatizado de seis marchas, com dupla embreagem a seco. Sim, essa é aquela configuração de câmbio que o mercado rejeita, portanto seria minha última escolha nessa lista.