Carro híbrido usado é bom negócio ou uma bomba? A resposta está no Corolla

Esse é um ponto que também se reflete nos classificados, que apontam quilometragens médias mais altas nos Corollas híbridos, quando comparados com os Corollas à combustão. Inclusive, é difícil encontrar híbridos pouco rodados. Com o passar dos anos, isso tende a piorar, e fazer com que o interesse por ele seja ainda menor.

Opinião do dono

Tenho um seguidor, que já virou amigo, que teve a experiência com as duas configurações do Corolla, ambos comprados zero-km por ele. Com o híbrido, ficou por um período de dois anos e rodou cerca de 40 mil km. Vendeu no começo desse ano, e agora está com um somente à combustão.

Conversei com ele para entender os motivos para ter voltado para o modelo à combustão. A resposta não é tão simples e objetiva, já que ele gostava do híbrido, principalmente na economia que ele proporcionava no ciclo urbano. Mas ficou claro para mim que o híbrido não atendeu tão bem às necessidades dele.

Ele é 50 cv menos potente, e isso faz muita diferença no ciclo rodoviário, condição que ele enfrenta com certa frequência. E o consumo nessa condição não é muito diferente.

Por fim, teve muita dificuldade de revender o híbrido e só conseguiu um comprador quando baixou R$ 10 mil em relação à Tabela Fipe. Isso jamais teria acontecido com o modelo a combustão.