Carros automatizados: por que câmbio virou tabu e poucos ainda se arriscam

Com o lançamento do novo Hyundai Creta, o polêmico câmbio do tipo automatizado voltou a ser assunto. O SUV, que sempre teve transmissão automática convencional, é muito bem visto pelo mercado de usados. Será que essa mudança alterará a percepção do público para esse carro?

Isso porque o mercado rejeita esse tipo de câmbio, e não faltam exemplos de carros queimados no mercado de usados por isso. No vídeo dessa semana conto os motivos que geram tantas dúvidas do consumidor.

