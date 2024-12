Ford Ranger mais barata chega ao Brasil em 2025; veja o que sabemos

A capacidade de carga útil é de 1.250 quilos e o volume da caçamba é de 1.876 litros.

Ford Ranger Cabine Simples Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Apesar do foco ser o trabalho, a Ford Ranger Cabine simples oferece central multimídia vertical com tela de 10", compatível com Android Auto e Apple CarPlay e quadro de instrumentos digital de oito polegadas. Uma das vantagens da picape é sua conectividade que permite ao usuário ter os serviços de telemetria.

A lista de itens de série inclui ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme, entre outros itens.

Painel da Ford Ranger Cabine Simples Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

No visual externo, segue o da versão XL Cabine Dupla com para-choque dianteiro sem pintura, molduras nos para-lamas, maçanetas e capa dos retrovisores sem pintura. A versão de cabine simples tem rodas de aço de 16", com pneus de medidas 255/70 R16.