Palmeiras x Fluminense: palpites, estatísticas e dicas | 08/12/2024

A chance de título do Palmeiras é pequena, pois depende do resultado de Botafogo x São Paulo. O time da Estrela Solitária joga em casa, contra um time misto do Tricolor e é favorito a vencer.

Mas antes de se preocupar com isso, o Alviverde precisa vencer e deve atacar desde o começo. Nossos palpites focam nisso, prevendo uma vitória do Palmeiras e muitas movimentações ofensivas do seu principal jogador, Estevão (que briga pela artilharia do torneio).

Do outro lado, o Fluminense também quer ganhar e também precisa atacar. O clube carioca quer evitar o rebaixamento logo na temporada pós-título da Libertadores. Um empate aqui garante o Tricolor Carioca na Série A, mas o Palmeiras não tem intenções de sair de campo sem vencer.

Qual aposta em Palmeiras x Fluminense vale mais a pena?

Nossos palpites para Palmeiras x Fluminense conta com apostas mais ou menos prováveis de acontecer. Separamos projeções de baixo risco, para quem prefere apostar seguro, mas também um combo com uma odd múltipla alta (e arriscada).