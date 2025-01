Palpite: Ipswich Town x Manchester City - Premier League - Onde assistir

Domingo é dia de grandes partidas no Campeonato Inglês, e você não pode perder a oportunidade de fazer seus palpites! Um dos principais jogos do dia é o confronto entre Ipswich Town e Manchester City, que acontecerá às 13:30 (horário de Brasília), no Portman Road.

O Ipswich Town ocupa a 18ª posição, com grandes chances de rebaixamento. A equipe apresenta uma campanha abaixo do esperado até o momento, somando apenas 16 pontos na competição.

A situação do Manchester City é bem diferente. O time está na 6ª posição da tabela e tem feito uma temporada satisfatória.