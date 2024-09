O que significa Handicap Europeu nas apostas esportivas?

As apostas no handicap europeu podem ser no mandante, no empate ou no visitante. Já o valor do handicap sempre será adicionado ou subtraído do resultado final do jogo.

Como funciona o handicap europeu em apostas esportivas?

Como você viu, o handicap europeu cria uma vantagem ou desvantagem fictícia para uma das equipes antes do início do jogo. E, diferente do seu “primo” handicap asiático, ele possibilita 3 resultados: vitória, empate e derrota.

Para que não haja dúvidas, vamos explicar agora como exatamente o handicap europeu funciona:

Imagine que o handicap europeu para um jogo entre o Vasco da Gama e o Flamengo é de -2 para o Flamengo. Isso significa que o Flamengo terá que vencer por pelo menos três gols de diferença para a aposta ser vencedora.

Pois lembra que o handicap europeu subtrai ou adiciona no resultado final?