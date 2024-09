O que significa 1x2 nas apostas? Conheça o mercado de resultado final

A lógica é a mesma: apostamos no 1 se acreditamos que o time da casa vai ganhar nesse cenário; X se os dois times terão a mesma pontuação; 2 se o time visitante vai vencer.

Veja abaixo os outros tipos de mercados de apostas 1x2.

Escanteios

Nas apostas em escanteios 1x2, você aposta em qual equipe vai terminar a partida (ou tempo de jogo) com mais cantos cobrados. E se acredita que as duas vão ter o mesmo número a favor, você também pode apostar.

Gols

Acredita que o time da casa vai marcar mais gols que o visitante? Então você pode apostar em "1" e se ele terminar a partida com mais gols, sua aposta é vencedora. Apostar no 1x2 gols é bem interessante porque as odds costumam ser elevadas.