Superbet possui diversas opções de mercados para apostas em 2024

Superbet Empate Anula Aposta Imagem: Superbet

Ambas Equipes Marcam / BTTS (Both Teams To Score)

As equipes são boas e tem jogadores de qualidade? A chance de gols é alta? A Superbet então oferece um bom mercado, o ambas as equipes marcam. Aqui você não precisa acertar o placar, apenas torcer para as duas equipes marcarem e assim, você terá uma aposta vencedora.

Ambas Equipes Marcam na Superbet Imagem: Superbet

Over e Under / Mais e Menos

Também com relação aos gols durante uma partida, ou pontos dependendo do esporte, a Superbet tem o mercado Mais e Menos. Esse tipo de aposta envolve o número de gols durante o jogo, maior ou menor do que um número decimal, como 0.5. Por exemplo, se a quantidade de gols for 2.5, isso quer dizer que a partida deve ter mais ou menos do que 3 gols, já que não é possível marcar meio gol.