Mercados de Apostas no Brasileirão: Conheça as Opções Mais Populares

Ao invés de precisar cravar o vencedor do confronto, ou o resultado correto, ao escolher o mercado Empate Anula a Aposta você tem o seu dinheiro de volta se a partida terminar empatada. É claro que a odd para este mercado é um pouco menor do que a do “Vencedor do confronto”, contudo, é uma opção mais segura com a possibilidade do empate sempre presente.

Resultado Exato

Agora se você tem muita confiança no seu palpite, o resultado exato oferece a possibilidade de emoção e de um retorno maior. Afinal, como diz o nome, neste mercado você vai precisar acertar o placar exato. Ou seja, qual time irá vencer o confronto e qual será o placar deste jogo.

Esse mercado só está disponível nas apostas feitas no pré-jogo. Então, se você gosta de apostar em mercados Ao Vivo, vamos falar em breve de outras opções populares.

Over e Under

Outro mercado muito popular nas partidas do Brasileirão é o Mais/Menos de, conhecido com Uver e Under. E as opções são diversas por ser possível apostar em Mais/Menos: gols, em cartões, apostas em escanteios, entre outras ações da partida. Assim, o mercado acaba por ser muito popular por você apostar se aquele jogo, por exemplo, vai ter mais de 2.5 gols.