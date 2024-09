Que mercados de apostas posso encontrar na KTO? Descubra aqui!

Há também apostas em handicap no tênis, seja no número de sets como também no número de jogos de um set.

Em resumo, as apostas em tênis não irão contemplar apenas quem será o grande vencedor do jogo.

Isso sem contar as apostas de longo prazo, para acertar quem será o campeão de uma grande competição.

Mercados de apostas no basquete

Já para quem curte basquete, poderá achar na KTO apostas de vencedor, é claro, mas também de total de pontos, margem de pontos para a vitória de alguma equipe, handicap, corrida para pontos, entre outros.

Podemos entrar também no mercado de jogadores dentro do basquete, nas principais competições, como a NBA.