Quais os melhores mercados de apostas na Betfair em 2024

Mas o Under e Over não serve somente para gols, pois também pode ser encontrado em cartões, escanteios, entre outros mercados.

Intervalo/ Resultado Final

Neste mercado, você pode apostar no resultado no intervalo e no final do jogo, como o nome sugere. Para que sua aposta seja vencedora, você deve acertar ambas as opções.

Mas, atenção, você não precisa que a equipe vença as duas partes do jogo, como se cada tempo fosse uma partida diferente. Se o seu time marcou um gol, venceu no intervalo e não aconteceu nada no segundo tempo, com o jogo terminando 1x0, você vence a aposta, por exemplo.

Total de Gols

Aposte no número total de gols que serão marcados no jogo, tal qual acontece na aposta Over e Under. A Betfair oferece várias faixas de total de gols e, inclusive, conta com mercados que combinam o resultado final da partida com o total de gols.