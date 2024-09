Como apostar em escanteios? Conheça todas as variações do mercado aqui

Ao apostar em qual equipe conseguirá o primeiro escanteio do jogo, você vence se o time em que apostou realmente chegar à bandeirinha de escanteio antes do adversário.

Último escanteio

No sentido oposto à aposta anterior, no último escanteio você aposta no último time a ter um escanteio a favor. Fazer esse tipo de aposta é sempre melhor no ao vivo, pois permite sentir o clima do jogo e prever com mais exatidão.

Se o jogo está na prorrogação e um time busca o gol, as chances de ter um escanteio são boas e, portanto, apostar que ele terá o último escanteio é bem factível.

Handicap de Escanteios

Nesse tipo de aposta em escanteios, você aposta com um handicap asiático ou handicap europeu aplicado ao número de escanteios, similar ao handicap de gols.