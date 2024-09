Como apostar em Ambas as Equipes Marcam (BTTS)?

O que é BTTS?

Exemplo de Ambas Equipes Marcam na Bet365 Imagem: Bet365

O BTTS é um dos mercados de apostas mais procurados no Brasil atualmente.

A sigla BTTS significa Both Team To Score nas apostas esportivas, nele apostamos se os dois times do jogo vão fazer gols ou não.

E por que o nome do mercado aparece em inglês? Isso acontece porque quando se popularizou no Brasil, a maioria dos apostadores apenas adotaram a terminologia inglesa. No entanto, atualmente é pouco comum encontrar apenas BTTS nas casas.

Algumas das variações do nome que você pode encontrar por aí, são: