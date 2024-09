O que significa Handicap Asiático nas apostas esportivas?

Caso resulte em um empate, a aposta é anulada, parecido com o mercado de empate anula.

E se o resultado final ajustado pelo handicap resultar em uma vitória da equipe que recebeu o handicap positivo, essa equipe vence a aposta.

Mais à frente nós vamos disponibilizar uma tabela que servirá como uma colinha para você, quando tiver com dúvidas do que os números do handicap asiático querem dizer.

Exemplo de handicap asiático

Fica sempre mais fácil entender com um exemplo. Vamos usar a Betano, uma das melhores casas de apostas do Brasil, como plataforma para esse exercício.

No jogo da Supercopa da Uefa, Real Madrid x Atalanta se enfrentam e as odds nas apostas para o mercado do resultado final são: