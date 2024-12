Quais mercados de apostas encontro na 1xBet Brasil?

Resultado Final (1X2)

O mercado em destaque em quase todas as partidas é o resultado final. Trata-se do palpite mais primordial, o que irá acontecer no jogo e ele é conhecido como 1X2. Isso porque o 1 representa o time da casa, o X o resultado de empate e o 2 o time visitante.

Então, se você quiser apostar neste mercado, deve selecionar uma das caixas disponíveis para eleger a vitória do time 1, o empate (X) ou a vitória do time 2. E ao escolher o resultado final a aposta é automaticamente adicionada ao seu boletim de apostas. Já sabendo o quanto será o seu lucro com esta aposta ao indicar um valor.

Dupla Chance / Chance Dupla

Mas se você não quiser escolher apenas uma opção na partida, existe o mercado de apostas em dupla chance, que na 1xbet é conhecido como Chance Dupla. As odds são um pouco menores neste mercado, mas isso porque o risco também é um pouco menor. Afinal você aposta para dois resultados possíveis na partida, como:

1X (vitória do time da casa ou empate)