Fortaleza x Internacional: Palpites, estatísticas e escalações | 08/12/2024

Provável escalação do Internacional

Nos últimos dois jogos, a equipe do Rio Grande do Sul não teve um dos principais jogadores em campo, Alan Patrick. O meia não deve retornar para a última partida e por isso, o técnico Roger Machado deve mandar a campo a seguinte equipe:

⚽ Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Tabata e Wesley; Valencia e Borré. Técnico: Roger Machado.

Estatísticas de Fortaleza x Internacional

Pelo Campeonato Brasileiro as equipes já se enfrentaram em 19 oportunidades, com grande vantagem para o Internacional. São 10 vitórias do Colorado, com cinco triunfos do Fortaleza e quatro empates.

Contudo, quando a partida tem mando do Fortaleza os números ficam mais equilibrados. Com quatro vitórias do Leão, dois empates e três vitórias do Internacional.