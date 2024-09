Como se cadastrar e fazer login na Betnacional?

Na plataforma você consegue, tanto no navegador quanto no app, apostar em jogos e disputas ao vivo, com a opção ainda de cashback nos eventos ao vivo Betnacional.

Além dos palpites esportivos, é possível apostar em jogos de cassino ao vivo, com dealers reais e com possibilidade de comunicação via chat, simulando uma vivência real de um cassino físico.

Saques e Depósitos rápidos

Para proceder com os saques Betnacional e os depósitos Betnacional não tem nenhum mistério. Depois de fazer o login e estar dentro da sua conta, você precisa ir no canto direito superior da tela e clicar em “Depositar”.

Depois, escolha a opção “Depósito” para fazer o seu aporte no site, e “Saque” para fazer a sua retirada. É importante saber quais os métodos de pagamento de cada casa de apostas antes de fazer o depósito.

Na Betnacional, o Pix é a principal forma de pagamento, mas também existe a opção de pagar por PicPay e Astropay. O saque é apenas via Pix.