Juventude x Cruzeiro: palpites, estatísticas e dicas | 08/12/2024

Escanteios: Mais de 8.5 (palpite de baixo risco)

As estatísticas nos mostram que este é um palpite de baixo risco. Em média, o Cruzeiro produziu 5.5 escanteios por jogo no Brasileirão, enquanto o Juventude gerou 4.4. Juntos, somam média de 9.9/jogo. Além disso, Raposa e Juve tiveram jogos com +8.5 cantos em 70% e 84% das partidas, respectivamente.

Ou seja, é um cenário com altíssima probabilidade de acontecer e a odd 1.50 da Stake paga um bom valor pelo mercado.

Ambas as Equipes Marcam: sim (palpite de médio risco)

Novamente, as estatísticas de Juventude e Cruzeiro guiam esse palpite. Em 67% dos seus jogos como mandante, o Juventude marcou e viu o visitante marcar (é líder no quesito no torneio). Além disso, lembre-se de que a Raposa precisa da vitória e deve atacar desde o início, abrindo espaços na defesa.

Aqui, a odd de 1.91 da bet365 representa bem o grau de risco mediano deste palpite e oferece uma recompensa interessante para a aposta.