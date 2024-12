Cuiabá x Vasco: palpites, estatísticas e dicas | 08/12/2024

Jogador Marca ou Dá Assistência: Philippe Coutinho (palpite de alto risco)

Jogando como o número 10 do losango, Coutinho teve um desempenho de alto nível no jogo contra o Galo (fez gol e foi o craque do jogo). Se repetir a performance aqui, contra o Cuiabá, é possível que ele volte a organizar as ações ofensivas do Vasco e pode ter uma participação em gol.

No entanto, este é um palpite de alto risco. Ou seja: tem boa probabilidade de não acontecer. Quem mais paga nesse cenário é a Betfair, que liberou uma SuperCotação de 2.75.

Estatísticas Cuiabá x Vasco

Se você pretende registrar apostas em Cuiabá x Vasco, as estatísticas abaixo vão ajudar a criar seus próprios palpites!

📊 Estatísticas do Cuiabá