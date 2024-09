O que é Cash Out e como funciona nas apostas esportivas?

Cash Out Automático

Cash automático na Bet365 Imagem: Bet365

Não é sempre que conseguimos acompanhar as partidas e decidir a hora de fazer o cash out. Mas não se preocupe, algumas casas de apostas tem o Auto Cash Out, o saque automático. Pioneira neste recurso, a Bet365 não só oferece o cash out total e parcial, mas também ajuda o apostador a indicar qual valor ele considera satisfatório para finalizar a aposta.

Com o Auto Cash Out, você não precisa acompanhar a partida e se a opção de cash out ficar disponível para aquele evento, você só precisa escolher qual valor é satisfatório e automaticamente ao chegar a este número o Cash Out Automático é ativado e sua aposta encerrada.

Uma grande vantagem, certo? Mas será que é possível pedir cash out a qualquer momento? Vamos ver a seguir.

Posso pedir Cash Out a qualquer momento?

O cash out parece um recurso bastante atrativo e você quer usar sempre. Mas infelizmente não é possível saber quando e em quais eventos este recurso estará disponível. Sim, a escolha de disponibilizar o cash out é feito pelas casas de apostas esportivas, de acordo com o que acontece no evento, partida, no qual apostamos.