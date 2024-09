Como acessar o suporte B2XBet? Confira todas as suas opções aqui

Ao selecionar um dos temas, você será encaminhado para uma nova página, nela poderá ter subtemas da sua questão, como por exemplo em “Transações” com: depósitos, saques, tipos de saldos e movimentações.

Ou ainda poderá ter já as questões mais comuns, como:

Problemas no Registro na B2XBet

Como realizar a auto exclusão?

Como redefinir minha senha

Não consegui superar o meu rollover na B2XBet, o que fazer?

Desta forma você consegue ter uma resposta rápida para a sua dúvida. Contudo, caso não encontre a resposta, a próxima opção é o chat.

Chat da Marca

O chat da B2XBet não está sinalizado com a palavra CHAT, o que pode causar dúvida no início, contudo, ele está ali. Você verá no canto inferior direito da tela uma janela com a palavra “Online”.