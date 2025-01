Alzheimer: como a doença prejudica o cérebro e quais os principais sintomas

O que acontece no cérebro

Nas pessoas com Alzheimer, certas alterações tóxicas fazem com que os neurônios deixem de se comunicar e morram. Para realizar qualquer função regida pelo nosso cérebro, como pensar, falar, aprender, memorizar e planejar, entre centenas de outras, é preciso que as células nervosas —os neurônios — enviem sinais umas para as outras. Essa comunicação se dá por impulsos elétricos e substâncias químicas que atravessam as sinapses, pequenos espaços que existem entre as células.

Os cientistas acreditam que existem dois principais fatores por trás do processo e que envolvem duas proteínas diferentes:

Beta-amiloide: começa a se acumular e, junto com células mortas, forma depósitos entre os neurônios conhecidos como placas senis.

Tau: forma emaranhados neurofibrilares dentro das células nervosas.

O acúmulo de proteínas beta-amiloide e tau no cérebro prejudica a comunicação entre os neurônios Imagem: iStock

Primeiros sintomas

O cérebro encolhe, literalmente, em algumas áreas. A perda de neurônios, a terceira principal característica do Alzheimer, além do acúmulo de beta-amiloide e de tau, é o que provoca isso. A primeira região afetada é o hipocampo, responsável pela memória e o aprendizado. Nossas lembranças mais importantes são consolidadas em outra parte do cérebro, e não são implicadas tão cedo. Mas a formação de novas memórias é comprometida.