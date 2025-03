Esquecimento não necessariamente é Alzheimer; quando ficar atento?

Esquecer das coisas, todo mundo esquece, independentemente da idade. É normal esquecer o fone de ouvido no trabalho ou não se lembrar de comprar azeite no supermercado. A memória falha se torna um problema quando começa a interferir no dia a dia e a prejudicar tarefas que antes eram realizadas sem dificuldades.

O esquecimento anormal leva a problemas no trabalho, já que o indivíduo não se lembra de reuniões e datas de entrega. Em casa, as dificuldades não são poucas, uma vez que deixar o forno ou uma boca do fogão acesos pode ser frequente —e perigoso.

Se a memória falha for repetitiva e mudar sua rotina, é essencial se consultar com um médico. As causas podem ser diversas, indo desde dificuldade de sono ou um problema hormonal até depressão ou doenças neurológicas, como o Alzheimer.