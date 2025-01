Sinusite: o que causa e como tratar se for aguda ou crônica? Dá para evitar

Dá para prevenir?

Assim como a gripe ou o resfriado, nem sempre é possível evitar, mas algumas medidas podem reduzir o número de crises, a gravidade e ainda evitar que ela se torne crônica.

Uma boa higiene nasal por meio do uso de soro fisiológico e a vacinação contra a gripe, especialmente se você integra algum grupo de risco, são dicas que podem ajudar a prevenir a sinusite. Outra dica é evitar o contato com inalantes irritantes como substâncias químicas, poluição e tabaco.

Fontes: Fabiana Gonçalez D'Ottaviano, especialista em otorrinolaringologia; e os médicos otorrinolaringologistas Marcio Nakanishi e Paulo Mendes Jr.

