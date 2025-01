'Como estar preso atrás de vidraça': o que é a despersonalização

"Você vai pensar que sou louco", disse Callum, olhando para as mãos enquanto as torcia no colo. "É que tudo parece um sonho. Sei que não estou sonhando —quero dizer— acho que estou realmente aqui, mas ao mesmo tempo não tenho certeza. Tudo parece estranho de alguma forma."

Um suspiro profundo. "Ninguém entende o que quero dizer."

O jovem magro de 18 anos à minha frente parece derrotado, abatido e completamente farto. Isso é típico em minha área de trabalho. Não apenas porque sou uma profissional de saúde mental e, portanto, raramente encontro pessoas que estão no melhor momento de suas vidas, mas também porque sou especialista em dissociação e despersonalização.

Callum, sentado na poltrona de minha sala de terapia, atende aos critérios diagnósticos para transtorno de despersonalização: um transtorno que é desconcertante em muitos aspectos.

Com seus principais sintomas sendo uma profunda sensação de distanciamento e irrealidade, o distúrbio deixa perplexos aqueles que o vivenciam. "Parece tão estranho!", exclamou um paciente. "É como estar sempre bebendo várias cervejas, mas muito menos divertido", explicou outro.

Descrições comuns incluem estar preso em uma bolha, preso atrás de um vidro ou vendo o mundo de muito longe. As pessoas também descrevem uma sensação de desconhecimento, como se seus próprios pensamentos e memórias —até mesmo seu próprio corpo— pertencessem a outra pessoa.

Não é de surpreender, portanto, que as pessoas que sofrem de transtorno de despersonalização passem muitas horas ruminando sobre o que poderia ter causado essas sensações estranhas, por que elas se repetem e o que podem fazer para detê-las.

Em meu tempo, encontrei mais de uma pessoa que chegou a fazer uma tomografia cerebral para procurar tumores que, segundo eles, devem estar causando o problema. Também é bastante comum as pessoas explicarem que tiveram uma "viagem ruim" por que usaram cannabis e nunca mais voltaram à realidade.

Ironicamente, acredita-se que essa preocupação constante seja a culpada pela persistência do transtorno de despersonalização. Ao se concentrarem sempre nas sensações estranhas do transtorno, as pessoas acidentalmente garantem que perceberão até mesmo as sensações mais sutis. E, ao temê-las, elas aumentam ainda mais sua vigilância e seus níveis de estresse.

A surpreendente verdade é que as experiências de despersonalização e desrrealização que definem o transtorno são extremamente comuns e totalmente normais, especialmente quando sob estresse.

Então, por que Callum não é o primeiro a me dizer que ninguém entenderá suas experiências? Por que é tão difícil encontrar alguém que entenda?

A resposta mais óbvia é a falta de linguagem que temos para as experiências de despersonalização e desrrealização. São coisas sutis, subjetivas e escorregadias que são difíceis de serem precisamente definidas com palavras.

Também são aspectos de nosso senso de realidade altamente pessoal sobre os quais raramente conversamos com outras pessoas. Os primeiros dias do lockdown da covid provavelmente foram o único momento em que discutir a estranheza da vida cotidiana se tornou uma norma social. ("Parece que estamos vivendo em um filme, não é?", diz a voz sem corpo de um colega no Zoom).

Não há conscientização ou treinamento suficiente

A resposta mais complicada, entretanto, é que a grande maioria dos profissionais de saúde mental não recebe treinamento sobre transtornos dissociativos. Como resultado, as pessoas que chegam aos serviços de saúde mental reclamando de despersonalização têm, infelizmente, uma grande probabilidade de ter seus sintomas ignorados ou mal compreendidos.

Talvez seja por isso que, no Reino Unido, leva-se em média de oito a 12 anos para que o transtorno de despersonalização seja diagnosticado corretamente. Enquanto isso, as pessoas podem se submeter a tratamentos (malsucedidos) para depressão ou ansiedade, ou ter seus sintomas descartados como sendo "apenas" parte de um distúrbio diferente que também podem ter.

Muitos são transferidos entre os serviços, pois os médicos têm dificuldade para entender como podem ajudar. Muitos recebem alta sem apoio. Outros me disseram que simplesmente desistem de falar sobre o problema porque aprenderam que isso não os leva a lugar algum.

Os profissionais não são culpados por isso. Afinal, não se sabe o que não se sabe. E, de fato, com o aumento das discussões sobre sintomas dissociativos nas mídias sociais, muitos profissionais de saúde mental estão percebendo que têm um ponto cego e estão buscando orientação, treinamento e recursos.

A Unreal, instituição beneficente do Reino Unido para o Transtorno de Despersonalização, recebeu várias solicitações de treinamento em toda a organização na primeira semana da introdução de um botão “request a talk” (solicite uma conversa) em seu site.

Os pesquisadores também estão fazendo sua parte. Desde a produção de um folheto em forma de infográfico, até a descoberta de quaisquer fios cruzados na comunicação entre os jovens e os profissionais do NHS (sistema de saúde público britânico), e investigando o cérebro físico para entender melhor o transtorno —uma enxurrada de trabalhos está em andamento. Não menos importante, os esforços para desenvolver e aprimorar uma terapia de conversação personalizada.

Portanto, quando olho para Callum, curvado em seu assento, sinto uma profunda empatia com sua sensação de que o mundo não entende o que ele está passando. Mas também tenho uma esperança muito real de que as coisas ficarão melhores para ele muito em breve.

*Emma Černis, professor assistente de psicologia clínica, University of Birmingham

Este artigo é republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original aqui.