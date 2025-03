Reduzir o volume ao estacionar é um aviso do seu cérebro; saiba o que é

Com o som do carro ligado, muitas pessoas reduzem o volume ao manobrar. Segundo neurocientistas, isso ocorre porque o cérebro humano tem uma capacidade limitada de processar informações. Tarefas que exigem precisão, como estacionar ou analisar dados, demandam foco máximo, e a música ocupa parte dessa atenção.

Segundo estudos, músicas com letra exigem mais da nossa mente, mesmo que estejam em um idioma que não entendemos. Isso acontece porque nosso sistema cognitivo tenta processar todas as informações ao redor, e mostra que, ao contrário do que muitos pensam, nossa capacidade mental não consegue lidar com várias tarefas ao mesmo tempo com eficiência. O cérebro precisa se concentrar em uma coisa de cada vez para ter um bom desempenho.

Ser multitarefa é um risco

Nossa atenção não é simultânea, mas alterna rapidamente entre tarefas, criando a ilusão de multitarefa. Assim como em um computador, podemos abrir várias abas, mas só focamos em uma por vez. Esse esforço extra consome mais energia e reduz a qualidade do que fazemos.