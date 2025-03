Abandone o pijama! Conheça 10 motivos para dormir sem roupa

4. Contribui com a saúde íntima

Imagem: iStock

Para as mulheres, dormir sem roupas íntimas pode contribuir para manter a região genital mais seca e arejada, diminuindo o risco de infecções, como a candidíase. Para os homens, a redução da temperatura na região testicular pode favorecer a qualidade do esperma.

5. Influencia o equilíbrio hormonal

Manter uma temperatura corporal mais baixa enquanto dorme ajuda na regulação hormonal, principalmente no controle do cortisol, o hormônio relacionado ao estresse. Níveis elevados de cortisol durante a noite podem prejudicar a qualidade do sono e afetar os processos de recuperação celular.

6. Aumenta a autoconfiança

Sentir-se confortável com o próprio corpo durante à noite pode melhorar a percepção corporal, ajudando na autoconfiança e bem-estar emocional. As práticas que melhoram a conexão com o corpo promovem a autoestima.