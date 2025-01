Picada de inseto coça demais! Como evitar que isso aconteça?

Esta é a newsletter VivaBem. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda segunda. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

A melhor forma de evitar aquela coceira irritante após uma picada de pernilongo ou de formiga é ficar bem longe desses insetos! Se isso não for possível nessa temporada de férias de verão, fique atento a cuidados básicos e se proteja. Começando pelas precauções quando estiver em lugares com presença maior de insetos:

Use repelente. Aplique nas partes expostas do corpo, especialmente no fim de tarde, quando a atividade dos pernilongos é mais intensa. Siga a recomendação do fabricante e não se esqueça de fazer a reaplicação.