Os prós e contras de 3 adoçantes naturais usados para substituir o açúcar

Prós: esse poliol (álcool) presente naturalmente em frutas como melão, pera e uva tem sabor suave e adoça sem deixar um residual amargo. É praticamente zero calorias (fornece 0,2 kcal por grama) e, apesar de ser um carboidrato, suas moléculas não são absorvidas pelo nosso intestino. Isso quer dizer que a substância não gera efeitos no metabolismo, como elevação da glicemia ou picos de insulina. Após ser consumido, o adoçante é eliminado principalmente na urina. O eritritol geralmente é bem tolerado e não costuma gerar desconfortos gastrointestinais.



Contras: tem cerca de 60% do dulçor do açúcar, o que pode exigir que você use uma quantidade maior do produto, em comparação com outras substâncias do tipo, que têm poder adoçante igual ou até maior que açúcar. Pessoas com sensibilidade ao eritritol podem sofrer com gases e diarreia.