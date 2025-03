Preciso tomar mais que 2 litros de água por dia no calor?

Para começar, vamos entender esse número. De maneira geral, uma pessoa precisa ingerir ao dia 30 ml de água por quilo de peso corporal. Assim, alguém com 70 kg (30 x 70) necessita de 2.100 ml, ou seja cerca de 2 litros.

Logo, como você pode ver, essa quantidade não vale para todo mundo, pois muda conforme o peso do indivíduo. Além disso, a necessidade de água varia conforme idade, sexo, quantidade de atividade física, temperatura ambiente, umidade do ar etc.

Fique atento aos sinais de hidratação

Se não quiser fazer contas para saber quanto precisa de água, está tudo bem seguir a média de dois a três litros por dia.

Mais importante do que ter uma meta diária é ficar atento aos sinais de desidratação —e tomar água quando eles surgem.

- A sede é um alerta confiável e fácil de identificar. Então, deu sede ou sentiu a boca seca, beba água.