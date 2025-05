6 alimentos para cuidar ainda mais da saúde do coração

Manter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas com regularidade é essencial para a saúde do coração. E, junto com exames em dia e acompanhamento médico —especialmente se você tem pressão arterial alta, diabetes e outros fatores de risco —, vale a pena investir no consumo de alimentos que ajudam a proteger esse órgão tão importante.

VivaBem selecionou seis alimentos para incluir com frequência no cardápio e ajudar o corpo a se proteger de doenças do coração — as que mais matam no mundo, de acordo com a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

Alho Além de realçar o sabor dos pratos e contribuir para reduzir o consumo de sal, o alho contém alicina —um composto que pode ajudar a diminuir o colesterol e reduzir o risco de infarto. A recomendação diária é de até 10 g por dia (cerca de três dentes grandes) ou até 6 g se for em pó.