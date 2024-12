Aumenta imunidade e previne anemia: os beneficios da carne de sol à saúde

A carne de sol é bastante consumida nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil. Trata-se de carne bovina salgada e curada ao sol, um método tradicional de preservação. Esse processo confere à carne um sabor característico, levemente salgado e, em alguns casos, defumado, além de uma textura firme.

Entre seus nutrientes, destacam-se as proteínas, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. A seguir, veja os benefícios da carne de sol para a saúde.

É fonte de proteínas

A carne de sol é uma fonte de proteínas e contribui para a manutenção e o crescimento muscular, além da reparação dos tecidos. Além disso, essas proteínas ajudam no transporte de nutrientes e oxigênio, regulam o equilíbrio de fluidos no corpo e auxiliam no equilíbrio hormonal.