Chá de canela: como preparar, para que serve, benefícios e contraindicações

Chá de canela pode ser considerado afrodisíaco?

A canela possui vitaminas e minerais como selênio, vitaminas B e C que podem beneficiar a saúde sexual. Genaro afirma que o chá também contribui para o desempenho físico e mental, otimizando o nível de energia, disposição e foco.

Existem pessoas que não devem ingerir chá de canela?

As contraindicações existem. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não recomenda que gestantes consumam o chá por uma possível relação com abortos, uma vez que a canela estimula o aumento das contrações no útero, o que pode ser um fator de risco pensando na questão abortiva.

O chá de canela também é considerado hipoglicemiante e, por isso, pessoas com hipoglicemia devem evitá-lo ou, pelo menos, contar com o acompanhamento de um nutricionista, principalmente quando se faz uso de medicamentos contínuos, ou quando se tem um quadro de hipertensão.

Fontes: Luna Azevedo (@lunanutri), nutricionista formada pela Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), com especialização em ortomolecular e fitoterapia; é idealizadora do projeto "Vida por Luna", projeto que tem bases da sustentabilidade para informar indivíduos sobre a consciência ambiental; Roberta Genaro (@drarobertagenaro), nutróloga, médica integrativa, biohacker, pós-graduada em biofísica quântica, terapia ortobiomolecular e fundadora da MAP, primeiro Master Mind de Saúde do Brasil.